ANP Geen Europees voetbal voor Schweinsteiger

MANCHESTER - Bastian Schweinsteiger speelt dit seizoen geen Europees voetbal met Manchester United. De 32-jarige middenvelder is niet ingeschreven voor de Europa League. De Duitser kreeg eerder dit seizoen van de nieuwe trainer José Mourinho te horen dat er geen plek voor hem is bij Manchester United.

Door ANP - 3-9-2016, 15:27 (Update 3-9-2016, 15:27)

De Nederlanders Daley Blind, Memphis Depay en Timothy Fosu-Mensah zijn door de clubleiding wel aangemeld voor de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi.

Manchester United is in een groep ingedeeld met Feyenoord, Fenerbahçe en Zorja Loegansk. De eerste groepswedstrijd is op 15 september tegen Feyenoord in De Kuip.