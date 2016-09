Voetbalsters Ajax verslaan kampioen FC Twente

ANP Voetbalsters Ajax verslaan kampioen FC Twente

AMSTERDAM - De voetbalsters van FC Twente zijn het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een nederlaag. De landskampioen ging vrijdag in Amsterdam onderuit tegen Ajax: 1-0. International Desiree van Lunteren maakte na een uur spelen het enige doelpunt op sportcomplex De Toekomst.

Door ANP - 2-9-2016, 21:50 (Update 2-9-2016, 21:50)

De voetbalsters uit Amsterdam hadden vorig seizoen net naast alle prijzen gegrepen. In de competitie werd de ploeg van trainer Ed Engelkes in de slotfase afgetroefd door FC Twente, dat voor het vierde jaar op rij de landstitel veroverde. In de finale van het bekertoernooi legde Ajax het af tegen ADO Den Haag. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen namen de Amsterdamse vrouwen een beetje revanche op Twente, door de kampioensploeg te kloppen.

Nieuwkomer Achilles '29 begon met een overwinning bij PEC Zwolle (0-2). De eredivisie van vrouwen bestaat dit jaar uit acht clubs. De beste vier uit het reguliere seizoen strijden voor het eerst in play-offs om de titel.