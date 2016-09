Manchester City negeert Yaya Touré

MANCHESTER - De rol van Yaya Touré bij Manchester City lijkt uitgespeeld. Manager Pep Guardiola heeft de Ivoriaanse middenvelder niet eens ingeschreven voor de Champions League. Touré (33) kwam dit seizoen in de Premier League nog niet in actie, alleen in de play-offs van de Champions League tegen Steaua Boekarest kreeg hij speeltijd.

Door ANP - 2-9-2016, 19:19 (Update 2-9-2016, 19:19)

De fysiek sterke Ivoriaan was de afgelopen jaren een vaste waarde op het middenveld van Manchester City. Met twintig doelpunten had Touré in het seizoen 2013-2014 een aanzienlijk aandeel in het behalen van de landstitel. Onder Guardiola, die hem eerder aan de kant schoof bij FC Barcelona, is hij echter op het tweede plan geraakt. De verwachting was dat Touré deze zomer zou vertrekken uit Engeland, maar ondanks interesse van onder meer Internazionale kwam het niet tot een transfer.