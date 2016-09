Messi twijfelt aan Venezuela

MENDOZA - Argentinië moet het dinsdag in en tegen Venezuela mogelijk doen zonder aanvoerder Lionel Messi. De kleine balgoochelaar van Barcelona laat vanwege een opspelende spierblessure in een bovenbeen de WK-kwalificatiewedstrijd wellicht aan zich voorbijgaan. Messi maakte donderdag in de thuiswedstrijd tegen Uruguay het winnende doelpunt (1-0). In de aanloop naar dat duel was het al onzeker of hij zou meedoen wegens zijn fysieke ongemak.

,,Ik heb momenteel veel pijn, meer dan ik voor de wedstrijd had'', liet hij na afloop weten. ,,We moeten afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Natuurlijk wil ik graag spelen voor Argentinië, maar er komen veel belangrijke wedstrijden aan'', doelde Messi ook op zijn drukke programma met Barcelona.

De Argentijnse sterspeler kondigde twee maanden geleden nog zijn afscheid als international aan. Dat deed hij uit pure frustratie na de nederlaag (via strafschoppen) tegen Chili in de finale van de Copa América. Mede door de massale steunbetuigingen in eigen land kwam hij op zijn emotionele besluit terug.