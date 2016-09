Primeur met video voor Kuipers en co

BARI - Scheidsrechter Björn Kuipers en zijn assistenten hebben aan de oefeninterland tussen Italië en Frankrijk (1-3) in Bari een internationale primeur overgehouden. Het Nederlandse arbitersteam schakelde tijdens het duel naar ieders tevredenheid twee keer de twee dienstdoende videoscheidsrechters in. ,,Het was een zeer positieve ervaring'', liet de aanwezige voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA naderhand opgetogen weten.

Door ANP - 2-9-2016, 10:07 (Update 2-9-2016, 12:11)

,,Hier is een stukje voetbalhistorie geschreven. We praten er al vele jaren over, maar nu hebben we eindelijk voor de eerste keer een test uitgevoerd tijdens een officiële wedstrijd. Ik hoop dat we bij het WK in 2018 in Rusland deze technologie volledig kunnen gaan gebruiken.''

Kuipers reageerde na afloop eveneens verheugd. ,,Het was een geweldige ervaring. We houden er echt een goed gevoel aan over. Het systeem heeft ons twee keer prima geholpen.''

Geen strafschop

Bij een omstreden handsbal van de Fransman Layvin Kurzawa was de invloed van de twee videoscheidsrechters, die buiten het stadion waren gestationeerd, volgens Infantino duidelijk zichtbaar en merkbaar. ,,Je kon zien dat de arbiter het duel voor een paar seconden onderbrak om contact te zoeken met de videoscheidsrechters. Zij zagen dat het geen strafschop was.''

De reglementencommissie binnen het voetbal, de IFAB, besloot begin maart tot de invoering van experimenten met videoscheidsrechters. De FIFA liet destijds weten dat de uitgebreide proef de komende twee jaar in twaalf landen zou worden uitgevoerd, waaronder Nederland, Duitsland, Italië, Portugal en de Verenigde Staten.

Pioniers

De KNVB is één van de pioniers op het gebied van de videoscheidsrechter. De voetbalbond testte al twee jaar in de eredivisie op de achtergrond met het nieuwe systeem. Dit seizoen gebeurt het 'live' bij de nodige duels in het KNVB-bekertoernooi, zoals Kuipers donderdag meemaakte in Bari.

,,Natuurlijk kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we vooral proberen om de arbitrage te helpen in cruciale situaties, zonder daarbij de wedstrijd langdurig te onderbreken'', zei Infantino. De FIFA wil videobeelden vooral gebruiken om te bepalen of er sprake is van een geldig doelpunt, een overtreding, een strafschop of een rode kaart.