Henriksen van AZ naar Hull City

ANP Henriksen van AZ naar Hull City

ALKMAAR - Markus Henriksen zet zijn loopbaan voort bij het Engelse Hull City. De 24-jarige middenvelder maakt per direct de overstap naar de huidige nummer vijf van de Premier League, zo meldt AZ op haar website.

Door ANP - 1-9-2016, 2:21 (Update 1-9-2016, 2:21)

Enkele minuten voor het verstrijken van de transferdeadline was de overgang rond. In totaal kwam de aanvoerder tot 112 competitiewedstrijden voor AZ, waarin hij 26 doelpunten maakte. Henriksen had in Alkmaar nog een verbintenis tot medio 2017.

AZ doet geen uitlatingen over de transfersom die met de overgang gemoeid is.