ANP Zege Duitsland bij afscheid Schweinsteiger

MÖNCHENGLADBACH - Het nationale elftal van Duitsland heeft woensdagavond met een overwinning afscheid genomen van aanvoerder en 121-voudig international Bastian Schweinsteiger. In een oefenduel werd Finland verslagen met 2-0.

Door ANP - 31-8-2016, 23:01 (Update 31-8-2016, 23:14)

De wedstrijd stond nagenoeg volledig in het teken van het afscheid van de middenvelder die met Duitsland actief was op de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016 en de WK's van 2006, 2010 en 2014. De speler van Manchester United bedankte het publiek in Mönchengladbach voor de aftrap en kon het toen al niet droog houden. ,,Het was een grote eer om voor Duitsland en de fans te spelen'', sprak hij.

Tijdens het duel werd Schweinsteiger verrast door een fan die op het veld een selfie met hem wilde maken. De 32-jarige voetballer nam uitgebreid de tijd om te poseren. Enkele minuten later kreeg hij een publiekswissel. Wederom werden de emoties hem te veel.

Thuiswedstrijd

Duitsland won de vriendschappelijke wedstrijd in de voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap door doelpunten van Max Meyer en Mesut Özil.

De titelverdediger begint de kwalificaties voor het WK zondag met een uitwedstrijd tegen Noorwegen en is verder ingedeeld met Tsjechië, Noord-Ierland, Azerbeidzjan en San Marino. Finland begint maandag met een thuiswedstrijd tegen Kosovo en komt in de poule ook Kroatië, IJsland, Oekraïne en Turkije nog tegen.