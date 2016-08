Keane scoort in afscheidsinterland

DUBLIN - Robbie Keane heeft woensdagavond in zijn laatste interland voor Ierland nog gescoord. De 36-jarige spits en aanvoerder van het Ierse nationale elftal maakte het tweede doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Oman. Ierland won het duel in Dublin met 4-0.

Door ANP - 31-8-2016, 22:50 (Update 31-8-2016, 22:50)

De aanvaller van LA Galaxy speelde woensdagavond zijn 146e interland en hij is daarmee Iers recordhouder. Met in totaal 68 doelpunten is hij bovendien topscorer aller tijden van Ierland.

Keane was met het nationale elftal present op het WK van 2002 en de EK's van 2012 en 2016.