AZ legt 'heel creatieve' Bel Hassani vast

Iliass Bel Hassani tekent in het bijzijn van Max Huiberts, technisch directeur van AZ, zijn contract. Foto Theo Brinkman

ALKMAAR - AZ heeft woensdagmiddag Iliass Bel Hassani gecontracteerd. De Alkmaarse club neemt de 23-jarige middenvelder over van Heracles. Bel Hassani heeft een vijfjarig contract getekend.

Door Theo Brinkman - 31-8-2016, 16:52 (Update 31-8-2016, 18:13)

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Bel Hassani bij AZ de ‘opvolger’ van Markus Henriksen zou worden. De Noor vertrok afgelopen weekeinde naar Hull City om daar te onderhandelen met de club uit de Premier League.

Tot op heden is er vanuit Hull echter nog geen bevestiging van de transfer gekomen. De transfermarkt sluit vanavond, middernacht. Mocht de transfer van Henriksen naar Hull City niet doorgaan, dan keert de Noor gewoon terug bij AZ.

Geen probleem, zegt Max Huiberts. ,,We hebben besloten Bel Hassani hoe dan ook te halen, ook als de transfer van Henriksen uiteindelijk niet door zou gaan. We wilden daar niet op wachten. Als Henriksen blijft, zijn we ook zeer tevreden. Dan hebben we nog meer concurrentie in de selectie en dat is niet verkeerd. We willen namelijk op alle fronten serieus meedoen’’, aldus de directeur voetbalzaken van AZ.

Daarbij is Bel Hassani een soort speler waar AZ er niet veel van heeft, meent Huiberts. ,,Iliass is heel creatief. Hij kan voor zichzelf een kans creëren en hij kan de buitenspelers en de spits aan het werk zetten. Van dat type hebben we er niet veel in de selectie. Dus hij is een goede aanvulling.''

Iliass Bel Hassani is een aanvallende middenvelder. De linkspoot groeide op in Rotterdam en speelde in de jeugdopleiding van Sparta. Bij die club maakte hij ook zijn debuut in het betaalde voetbal. Drie jaar geleden stapte hij over van Sparta naar Heracles.