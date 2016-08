Oranje gaat na veel commotie weer voetballen

AMSTERDAM - Na tumultueuze dagen over niet loyale assistent-bondscoaches, een teammanager die niet weg wil en een algemeen directeur die opstapt, gaat het donderdag weer over voetbal bij het Nederlands elftal. De oefeninterland tegen Griekenland in het Philips-stadion geldt als laatste test voor de WK-kwalificatie die volgende week voor Oranje met een uitwedstrijd tegen Zweden van start gaat.

Door ANP - 31-8-2016, 14:17 (Update 31-8-2016, 14:17)

Danny Blind beschouwt de tegenstander van dinsdag uit Scandinavië als voorname concurrent voor een tweede eindklassering in de poule, die recht geeft op twee duels in de play-offs om een plaats op het WK in Rusland. Want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde ,,Frankrijk is normaal gesproken de nummer één, al weet je het nooit met voetbal'', speculeerde de bondscoach over de kansen voor zijn ploeg. ,,Met een zege op Zweden zouden we ons zelf een goede dienst bewijzen.''