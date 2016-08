Oranje met fitte selectie tegen Griekenland

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal heeft woensdag met een fitte selectie de laatste training voor het oefenduel met Griekenland afgewerkt. Bondscoach Danny Blind oefende met 24 spelers achter gesloten deuren in de ArenA. Daryl Janmaat, dinsdag opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde Kenny Tete, was ook van de partij.

Door ANP - 31-8-2016, 14:04 (Update 31-8-2016, 14:04)

De oefeninterland met de Grieken staat voor Oranje volledig in het teken van de start van de WK-kwalificatie dinsdag tegen Zweden. De bondscoach heeft al aangegeven dat Jasper Cillessen meer concurrentie krijgt van Jeroen Zoet en Maarten Stekelenburg. De nieuwe doelman van FC Barcelona is voor hem niet meer de absolute nummer één, zoals de afgelopen jaren. Ook is het afwachten of hij Wesley Sneijder nog goed genoeg voor een basisplaats vindt.