ANP Premier League passeert 1 miljard

LONDEN - De voetbalclubs uit de Engelse Premier League hebben voor het eerst meer dan 1 miljard Britse pond (omgerekend 1,18 miljard euro) uitgegeven aan het kopen van nieuwe spelers in de zomerse transferperiode. De BBC registreerde dat megabedrag woensdag op de laatste dag dat spelers mogen worden verhandeld.

Door ANP - 31-8-2016, 13:17 (Update 31-8-2016, 13:17)

Het oude record stond op 870 miljoen pond en werd vorige zomer uitgegeven.

De Premier League ging over de 1 miljard heen dankzij Arsenal, dat 60 miljoen euro besteedde aan Lucas Perez en Shkodran Mustafi. De clubs in de hoogste Engelse divisie profiteren vooral van de bijzonder lucratieve deal met Sky over de uitzendrechten. Er is meer geld dan ooit beschikbaar voor de clubs.