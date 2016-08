Excelsior strikt spits Van Duinen

ROTTERDAM - Mike van Duinen voetbalt de komende drie seizoenen voor Excelsior Rotterdam. De 24-jarige spits komt over van het Duitse Fortuna Düsseldorf, waar hij geen deel meer uitmaakte van de hoofdselectie. Het afgelopen halfjaar was de Hagenaar verhuurd aan Roda JC Kerkrade.

Door ANP - 31-8-2016, 10:57 (Update 31-8-2016, 10:57)

Van Duinen speelde vijf seizoenen voor ADO Den Haag. In 117 duels maakte hij 27 doelpunten. Vorig jaar werd hij overgenomen door Fortuna Düsseldorf, maar zijn verblijf in Duitsland werd geen succes. ,,Ik ben erg blij dat het rond is’’, meldde Van Duinen woensdag op de website van de Rotterdamse eredivisionist. ,,Anderhalve maand geleden hebben we voor het eerst met elkaar gesproken. Dat het zo lang heeft geduurd kwam door de vervelende situatie waarin ik was beland in Düsseldorf. Dat ligt nu gelukkig achter mij.''

Excelsior legde dinsdag al middenvelder Hicham Faik vast, jeugdspeler Dogucan Haspolat kreeg eveneens een contract. Van Duinen kampt nog met een voetblessure, maar hoopt bij het eerstvolgende competitieduel - op 10 september tegen Heracles - beschikbaar te zijn.