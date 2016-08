Go Ahead huurt Locigno van Oostende

ANP Go Ahead huurt Locigno van Oostende

DEVENTER - Sébastien Locigno voetbalt komend seizoen op huurbasis voor Go Ahead Eagles. De twintigjarige vleugelverdediger komt over van het Belgische KV Oostende. Locigno is een Belg met Italiaanse roots, die in de jeugd onder meer voor Anderlecht uitkwam en vorig jaar door Oostende werd overgenomen van AA Gent. Locigno kan zowel als links- en als rechtsback uit de voeten.

Door ANP - 31-8-2016, 9:49 (Update 31-8-2016, 9:49)

,,Ik ben een vleugelverdediger die zijn defensieve taken absoluut niet verzuimt, maar ook graag aanvallend zijn steentje bijdraagt. Ik denk dat dat wel past bij Go Ahead Eagles'', liet de kersverse aanwinst woensdag op de website van de eredivisionist uit Deventer weten. In de huurovereenkomst van Locigno is een optie tot koop bedongen.