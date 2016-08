Sassuolo is zege op Pescara kwijt

ANP Sassuolo is zege op Pescara kwijt

ROME - Sassuolo is de competitieoverwinning die de club zondag op Pescara boekte kwijt. Volgens de disciplinaire commissie van de Serie A heeft de equipe van verdediger Timo Letschert in dat duel een speler opgesteld die niet had mogen spelen. De overwinning van 2-1 is daardoor omgezet in een nederlaag van 3-0.

30-8-2016

Sassuolo zou verzuimd hebben om de transfer van Antonino Ragusa naar de club tijdig te melden bij de bond. Volgens de club kwam dat echter door een technische storing. Sassuolo is tegen de beslissing in beroep gegaan.