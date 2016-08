Vitesse haalt Tighadouini terug

ARNHEM - Adnane Tighadouini keert terug bij Vitesse. De 23-jarige vleugelspits wordt voor een seizoen gehuurd van het Spaanse Málaga CF. Vitesse heeft een bovendien een koopoptie op de Marokkaan bedongen, meldde de club dinsdag.

Door ANP - 30-8-2016, 18:21 (Update 30-8-2016, 18:21)

Tighadouini doorliep een groot deel van de jeugdopleiding in Arnhem en maakte in 2011 zijn debuut in de eredivisie voor Vitesse. Tot een doorbraak kwam het echter niet, waarna hij werd verhuurd aan FC Volendam en SC Cambuur. Via NAC Breda kwam Tighadouini in Málaga terecht. Die club verhuurde hem na de winterstop aan het Turkse Kayserispor.