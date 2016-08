Excelsior contracteert Faik

ROTTERDAM - Excelsior heeft zich dinsdag versterkt met Hicham Faik. De 24-jarige middenvelder tekende een contract voor twee seizoenen bij de Rotterdamse eredivisionist. Faik trainde in de voorbereiding al mee met de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag.

Door ANP - 30-8-2016, 14:58 (Update 30-8-2016, 14:58)

Faik voetbalde de afgelopen twee seizoenen bij Roda JC Kerkrade. In afwachting van een nieuwe club trainde hij deze zomer mee bij Excelsior. Vorige week was de middenvelder bijna rond met het Salernitana, dat uitkomt in de Serie B. ,,Financieel was het misschien een goede stap geweest, maar het voelde niet goed’’, meldde hij op de website van de Rotterdammers. ,,Ik wilde het liefst in de eredivisie blijven, maar als een Italiaanse club jou wil hebben, moet je daar op zijn minst mee gaan praten.''

Faik doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag en kwam daarna twee seizoenen uit voor Almere City.