Vitesse en Legia ronden verhuur Qazaishvili af

ARNHEM - Vitesse en Legia Warschau hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van middenvelder Valeri Qazaishvili. Dat heeft een woordvoerder van de Arnhemse club dinsdag bevestigd. De Georgiër moet nog wel gekeurd worden in de Poolse hoofdstad.

Door ANP - 30-8-2016, 9:27 (Update 30-8-2016, 9:27)

Qazaishvili (23) heeft in Arnhem nog een contract tot de zomer van 2018, maar onder kersvers trainer Henk Fraser is hij zijn basisplaats kwijtgeraakt. Met Legia kan hij zich opmaken voor duels in de Champions League waarin Real Madrid een van de tegenstanders is.