Club Brugge in blessuretijd naast Standard

BRUGGE - Een laat doelpunt van invaller Edmilson Junior leek Standard Luik zondag aan de zege te helpen bij Club Brugge. Vier minuten in blessuretijd maakte Björn Engels alsnog gelijk (2-2) en voorkwam daarmee dat de titelverdediger al zijn derde competitienederlaag leed.

Door ANP - 28-8-2016, 16:43 (Update 28-8-2016, 16:43)

Brugge was ondanks een overwicht gaan rusten met een 1-0-achterstand. Birama Touré had de gasten uit Luik in de 14e minuut op voorsprong gezet. Op aangeven van Ruud Vormer maakte de Braziliaan Felipe Gedoz in de 52e minuut gelijk. Invaller Edmilson Junior dacht het duel vijf minuten voor tijd in het voordeel van Standard te beslissen, maar diep in blessuretijd maakte Engels op aangeven van de kort daarvoor ingevallen Anthony Limbombe (ex-NEC) gelijk.

Bij Club Brugge maakte de van Ajax overgekomen Ricardo van Rhijn zijn debuut. Behalve Vormer trof hij daarbij ook landgenoot Stefano Denswil.