Heracles bezorgt ADO eerste puntenverlies

ANP Heracles bezorgt ADO eerste puntenverlies

DEN HAAG - ADO Den Haag is na vier wedstrijden tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen. De ploeg van coach Zeljko Petrovic kwam zondag voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel tegen Heracles Almelo: 1-1.

Door ANP - 28-8-2016, 16:35 (Update 28-8-2016, 16:35)

Mike Havenaar werd de schlemiel in het Kyocera Stadion. De Japanse spits had ADO tien minuten voor tijd vanaf de strafschopstip op voorsprong moeten zetten, maar zijn 'Panenka' mislukte jammerlijk. Het stiftje ging over het doel. Havenaar was na een klein halfuur wel goed voor de 1-1. Hij wiste daarmee de openingstreffer van Robin Gosens uit, die Heracles in de achttiende minuut op 0-1 had gezet.

ADO komt door het gelijkspel op de derde plaats, op twee punten van koploper Feyenoord. Heracles is tiende met vijf punten.