ANP Weer gelijkspel Atlético Madrid

LEGANÉS - Atlético Madrid heeft ook in de tweede competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in Spanje punten laten liggen. Na het gelijke spel in de openingswedstrijd tegen Alavés volgde zaterdag een 0-0 remise in en tegen promovendus Leganés.

Door ANP - 28-8-2016, 0:28 (Update 28-8-2016, 0:28)

Wat de finalist van de Champions League ook probeerde, het lukte de manschappen van coach Diego Simeone niet de defensieve muur van Leganés te slechten. Diego Godin scoorde wel in de tweede helft, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Voorts stond doelman Jon Serantes van de thuisclub steeds in de weg.

Atléti is na twee wedstrijden een middenmoter met al vier punten achterstand op koploper Real Madrid.