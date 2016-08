Kuijt breekt verzet van Excelsior

ANP Kuijt breekt verzet van Excelsior

ROTTERDAM - Aan de hand van Dirk Kuijt vervolgde Feyenoord zaterdagavond voor een enthousiast publiek een flitsende start in de eredivisie. De aanvoerder hielp zijn ploeg met twee doelpunten op weg tegen Excelsior (4-1).

Door ANP - 27-8-2016, 21:53 (Update 27-8-2016, 21:53)

Kuijt tekende voor 1-1 en 2-1, nadat de bezoekers brutaal op voorsprong waren gekomen. Hij brak het verzet van Excelsior. Want zes minuten na de tweede treffer van Kuijt leidde de thuisploeg al met 4-1. Zo is Feyenoord met twaalf punten uit vier duels en een doelsaldo van 12-1 voorlopig de fiere koploper van de eredivisie.

Feyenoord hoefde in de eerste competitieduels geen enkel doelpunt te slikken. De defensie van het elftal schutterde echter opzichtig bij de openingstreffer van Excelsior. Nigel Hasselbaink kreeg na 26 minuten zo veel ruimte van Eric Botteghin dat hij rustig kon wachten totdat Stanley Elbers bij Rick Karsdorp en Terence Kongolo was weggelopen. De oud-speler van Helmond Sport liet doelman Bradley Jones kansloos (0-1).

91e doelpunt

De treffer van Excelsior kwam niet helemaal als een verrassing. Feyenoord was de wedstrijd goed begonnen. Maar na een bal op de paal van Dirk Kuijt en een misser van de geboren Katwijker werden de bezoekers steeds gevaarlijker. Na de treffer van Elbers ontsnapte Feyenoord aan een grotere achterstand toen Jurgen Mattheij in kansrijke positie rakelings over kopte.

Even voor rust revancheerde Kuijt zich voor zijn twee mislukte pogingen in de openingsfase van het duel. Op aangeven van Nicolai Jörgensen schoot hij de gelijkmaker binnen. Het was het 91e doelpunt van Kuijt voor Feyenoord, die bij zijn club uit Rotterdam alleen Cor van der Gijp (162) en Ove Kindvall (129) voor zich moet dulden.

De tweede treffer van Kuijt in de 59e minuut was van grote schoonheid. De aanvoerder controleerde met zijn borst een lange trap van Jan-Arie van der Heijden, die na rust Kongolo mocht vervangen. Hij trof vervolgens bekeken doel. De uitgelaten supporters in de Kuip waren het tweede doelpunt van Kuijt nog aan het vieren toen Steven Berghuis de wedstrijd met zijn eerste treffer voor Feyenoord besliste (3-1). Vier minuten later profiteerde Jens Toornstra van een misverstand in de defensie van Excelsior.