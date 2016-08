Larsson loodst Heerenveen naar middenmoot

HEERENVEEN - Sam Larsson heeft sc Heerenveen zaterdagavond naar de middenmoot van de eredivisie geloodst. De Zweedse invaller maakte in het duel met PEC Zwolle, ook matig begonnen aan de competitie, na rust de enige treffer: 1-0. Het was na twee gelijke spelen de eerste zege voor de Friezen. Die was, na een teleurstellende eerste helft, verdiend.

Door ANP - 27-8-2016, 21:52 (Update 27-8-2016, 21:52)

Een blik op de ranglijst deed een angstig vermoeden rijzen: Heerenveen (twee punten), PEC (één). Beide ploegen wilden natuurlijk winnen, maar toch vooral absoluut niet verliezen. Ze zaten vol goede moed maar een goed strijdplan ontbrak, viel althans niet te ontdekken. Vrije trap Stijn Schaars, probeerseltje Luciano Slagveer, kopballetje Pelle van Amersfoort namens de thuisclub, een actie van Zwollenaar Queensy Meenig. Daarmee werd de verveling op de tribunes bestreden, in combinatie met het vele dat mis ging.

Na bijna drie kwartier wachten, gebeurde er bij toeval toch het een en ander dat de toeschouwers wakker deed schrikken. Na een foutje in de Heerenveense defensie kreeg Menig plotseling vrije doorgang. Hij probeerde de bal over Erwin Mulder heen te lepelen, maar die redde, hoog opspringen. Meteen was er venijn. Heerenveen, in de eerste helft toch al een tikkeltje dreigender, reageerde via Arber Zeneli. Een kansrijk schot van de Zweed ging goed naar de hoek, evenals de Zwolse doelman Mickey van der Hart.

Heerenveen-coach Jurgen Streppel probeerde na rust met Larsson voor Slagveer vaart te maken en elan te kweken. Een geweldige ingeving. De aanvaller uit Göteborg knalde bij de eerste gelegenheid raak. Meteen was er beleving. PEC schrok en moest wat; Heerenveen, plotseling vlijmscherp, kreeg zin in meer. De Zwolse uitblinker Van der Hart voorkwam dat. Trainer Ron Jans probeerde met onder anderen Anass Achahbar te redden wat er te redden viel. Niets, zo bleek, al was de oud-Feyenoorder dicht bij de 1-1.