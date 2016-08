FC Utrecht moet Braafheid lang missen

UTRECHT - Edson Braafheid komt voorlopig niet in actie voor FC Utrecht. De verdediger heeft vrijdag tijdens het duel met Vitesse een scheurtje in een achillespees opgelopen.

Door ANP - 27-8-2016, 18:38 (Update 27-8-2016, 18:38)

De 33-jarige Braafheid wordt binnenkort geopereerd. De medische staf van FC Utrecht kan nog niet zeggen hoe lang Braafheid aan de kant staat. De verdediger, vorig seizoen actief voor Lazio, hield deze zomer aanvankelijk zijn conditie op peil bij FC Utrecht. Hij kreeg later een contract aangeboden.

Voor trainer Erik Ten Hag is de blessure van Braafheid en fikse tegenvaller. ,,Dit is een hard gelag! Het is een klap, natuurlijk voor Edson persoonlijk. Want hij keek er naar uit van toegevoegde waarde te zijn voor deze ploeg. Maar ook voor FC Utrecht. Wij verliezen door deze blessure een patron op het veld die de gave heeft de lijnen uit de zetten en jonge jongens onder de vleugels te nemen. Wij zullen hem op alle vlakken steunen in een voorspoedig herstel.”