Ancelotti gelukkig na goede start Bayern

MUNCHEN - De overtuigende start van Bayern München in de Bundesliga stemde de nieuwe coach Carlo Ancelotti zeer tevreden. ,,Dit was een goede start. Ik ben heel gelukkig'', zei de Italiaan na de ruime zege van zijn ploeg. Bayern versloeg Werder Bremen vrijdagavond met 6-0. ,,Er valt zeker nog wel wat te verbeteren. Maar we waren vooral op de aanval gericht en hebben veel gecombineerd. We hebben negentig minuten zeer goed gespeeld.''

Door ANP - 27-8-2016, 9:30 (Update 27-8-2016, 9:30)

Robert Lewandowski was de grote man bij Bayern München. Hij maakte drie doelpunten. Arjen Robben deed nog niet mee. Hij is op de terugweg van een blessure.