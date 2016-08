Blind baalt van vertrek teammanager Jorritsma

ZEIST - Danny Blind baalt van het aanstaande vertrek van teammanager Hans Jorritsma bij het Nederlands elftal. ,,Dat vind ik heel jammer'', vertelde de bondscoach vrijdag in Zeist, waar hij zijn selectie voor de komende interlands tegen Griekenland en Zweden presenteerde. ,,Ik had hem er graag bij gehouden.''

Door ANP - 26-8-2016, 13:39 (Update 26-8-2016, 13:39)

,,Met het oog op het WK van over twee jaar in Rusland is het zonde dat hij moet vertrekken. Dat wordt een toernooi dat logistiek nog wel iets vraagt. Ik heb dat ook neergelegd bij de KNVB. Want zo denk ik er nu eenmaal over.''

Hans van Breukelen, de nieuwe technisch directeur van de KNVB, is bekend met de wens van de bondscoach. ,,Je hoort mij ook niet zeggen dat Jorritsma geen goed werk verricht'', zei hij. ,,Maar twee jaar geleden is met hem afgesproken dat hij nu zou vertrekken. Er zou naar een opvolger worden gezocht en die zou worden ingewerkt. Dat is niet gebeurd. Dat was voor mijn tijd bij de KNVB. Nu zijn we dringend op zoek en blijft Jorritsma nog een half jaar.''

De 67-jarige Jorritsma is al twintig jaar teammanager bij Oranje.