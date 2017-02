Golfer Matsuyama wint opnieuw Phoenix Open

PHOENIX - De Japanse golfer Hideki Matsuyama heeft zijn blakende vorm zondag (plaatselijke tijd) onderstreept met de winst in het Phoenix Open, een toernooi uit de Amerikaanse proftour. Het was al zijn vijfde eindzege in de laatste negen toernooien waar de 24-jarige Matsuyama aan de start verscheen. Hij stijgt vermoedelijk naar de vierde plaats op de wereldranglijst.

Door ANP - 6-2-2017, 11:56 (Update 6-2-2017, 11:56)

De Japanner troefde op de golfbaan van Scottsdale (Arizona) de Amerikaan Webb Simpson af in een play-off. Die was nodig nadat beide golfers in het Phoenix Open na vier ronden op 267 slagen (-17) waren uitgekomen. Matsuyama sloeg toe met een birdie op de vierde extra hole. Hij won het toernooi voor het tweede jaar op rij en toevalligerwijs opnieuw op de vierde extra hole van een play-off.