Emotioneel afscheid Pierce in Boston

BOSTON - Paul Pierce beleefde zondag (plaatselijke tijd) een emotievol afscheid in Boston. De 39-jarige basketballer, die na dit seizoen met pensioen gaat, speelde zijn laatste duel in de 'Garden', het stadion van de Boston Celtics. Bij die club uit de NBA maakte Pierce vijftien jaar furore.

Door ANP - 6-2-2017, 8:24 (Update 6-2-2017, 8:24)

Pierce verliet in 2013 de Celtics en speelt zijn laatste seizoen voor Los Angeles Clippers. De coach van de Clippers liet hem de eerste vijf minuten meedoen tegen de Celtics. De fans van Boston waren hem nog niet vergeten en klapten de handen stuk voor Pierce toen hij in de slotminuut nogmaals mocht aantreden en een driepunter noteerde. Zo zorgde Pierce ervoor dat hij in alle 630 wedstrijden die hij in de Boston Garden speelde, ook scoorde. Hij kuste uit dankbaarheid de vloer.

Pierce kon niet voorkomen dat zijn voormalige ploeg won. Mede dankzij Isaiah Thomas, die 28 punten maakte, wonnen de Celtics met 107-102 van de Clippers.