ANP Patriots winnen Super Bowl na comeback

HOUSTON - De american footballers van New England Patriots hebben in de nacht van zondag op maandag na een ongelofelijke comeback de Super Bowl gewonnen. Ze versloegen in de finale van de National Football League Atlanta Falcons. In Houston werd het na verlenging 34-28.

Door ANP - 6-2-2017, 4:41 (Update 6-2-2017, 5:36)

Het was de allereerste keer dat een Super Bowl in verlenging werd beslist. De gevierde man aan de kant van de Patriots was running back James White, die met zijn touchdowns een achterstand van 3-21 in de eerste helft ongedaan wist te maken. Quarterback Tom Brady werd verkozen tot de Most Valuable Player.

De gelauwerde sterspeler van de Patriots had het moeilijk in de eerste helft van de wedstrijd. Vooral de tweede periode verliep desastreus. Eind van dat kwart gebeurde een zeldzaamheid toen een pass van Brady werd onderschept en de Falcons de derde touchdown maakte.

In de tweede helft rechtte de viervoudig Super Bowlwinnaar de rug en bracht de spanning terug in de wedstrijd. Met nog zes minuten op de klok was de achterstand nog maar 8 punten. In de laatste minuut werd mede dankzij een touchdown van White de stand gelijkgetrokken.

White scoorde ook in de verlening die daarop volgde. Dat betekende de vijfde Super Bowlwinst voor de Patriots. De Falcons blijven ook dit keer met lege handen. De ploeg uit Atlanta speelde in 1999 al eens om de Super Bowl, maar verloor toen van de Denver Broncos.