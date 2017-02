Darter Van Gerwen 'faalt' weer

WIGAN - Darter Michael van Gerwen is zijn topvorm even kwijt. De Brabantse wereldkampioen incasseerde ook zondag weer een nederlaag in de kwalificaties voor de UK Open. 'Mighty Mike' verloor in de kwartfinale van Peter Wright, de doorgaans bont uitgedoste Schot tegen wie Van Gerwen zestien partijen op rij ongeslagen was. Wright versloeg de Nederlandse favoriet met 6-4.

Door ANP - 5-2-2017, 19:16 (Update 5-2-2017, 19:16)

Van Gerwen sprak op Twitter van een 'big fail'. Onduidelijk bleef of hij daarmee doelde op zijn eigen optreden of de omstandigheden bij de kwalificatietoernooien voor de UK Open. ,,Ik zal het UK Open spelen en heb me gekwalificeerd. Maar als je erbij was, snap je waarom ik dat zeg'', schreef de 27-jarige topdarter.

De schier onverslaanbare Van Gerwen had vrijdag voor het eerst sinds oktober weer eens een partij verloren, tegen de Engelsman Ritchie Edhouse, de nummer 126 van de wereld. Zaterdag vloog hij opnieuw vroegtijdig uit het toernooi, nu door toedoen van de Engelse veteraan Steve Beaton.