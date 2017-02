Schlierenzauer met schrik vrij na crash

ANP Schlierenzauer met schrik vrij na crash

OBERSTDORF - De Oostenrijkse skispringer Gregor Schlierenzauer heeft geen zware blessures overgehouden aan zijn crash zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Oberstdorf. De 27-jarige Oostenrijker sprong in de kwalificatie ruim 200 meter ver, maar ging na de landing hard onderuit. Schlierenzauer bleef een tijdje roerloos in de sneeuw liggen.

Door ANP - 5-2-2017, 18:12 (Update 5-2-2017, 18:12)

De winnaar van liefst 53 wereldbekerwedstrijden en vier olympische medailles werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar bleek dat de schade relatief meeviel. De diagnose luidde een zware kneuzing en bloeduitstorting op zijn rechterbovenbeen. ,,Gelukkig heeft hij niets gebroken of gescheurd'', zei de hoofdcoach van de Oostenrijkse ploeg.

'Schlieri' maakte afgelopen maand zijn rentree op de schans, nadat hij een jaar aan de kant had gestaan met een zware knieblessure. Hij hoopt over een paar weken te kunnen meedoen aan de WK in de Finse stad Lahti.