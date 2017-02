Tennisster Schoofs verliest finale in Glasgow

GLASGOW - Tennisster Bibiane Schoofs is er zondag niet in geslaagd het ITF-toernooi van Glasgow op haar naam te schrijven. De Tsjechische Petra Kresjova was in drie sets te sterk voor de speelster uit Ede: 2-6 7-5 6-4.

Door ANP - 5-2-2017, 15:58 (Update 5-2-2017, 15:58)

Kresjova is de nummer 424 van de wereld. Schoofs, die 39 plaatsen lager staat, werd in de openingsgame gebroken maar won daarna vier games op rij. Een nieuwe break op 5-2 betekende setwinst voor Schoofs. In de tweede set leek ze aanvankelijk goed op weg naar toernooiwinst. Maar bij een 5-2-voorsprong verloor ze vijf games op rij. In de derde set verloor Schoofs bij een stand van 2-2 haar opslag, maar brak ze vervolgens meteen terug. Na een nieuwe break serveerde Kresjova de partij bij 5-4 uit.

Schoofs stond voor het eerst sinds juli vorig jaar in een finale. Toen won ze het ITF-toernooi van Amstelveen.