Zwitsers verliezen in Daviscup

BIRMINGHAM - Het Zwitserse Daviscupteam is er zonder de vedetten Roger Federer en Stanislas Wawrinka niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. Het team van de Verenigde Staten besliste het duel in de eerste ronde zaterdag al door het dubbelspel te winnen.

Door ANP - 5-2-2017, 14:14 (Update 5-2-2017, 14:14)

Jack Sock en Steve Johnson versloegen Henri Laaksonen en Adrien Bossel in drie sets: 7-6 (3) 6-3 7-6 (5). Daarmee kwamen de Amerikanen op een niet meer in te halen 3-0-voorsprong. Federer en Wawrinka hadden na de Australian Open geen trek in een reis naar de Verenigde Staten.

De Amerikanen nemen het in de kwartfinale op tegen Australië, dat Tsjechië versloeg met 4-1. Ook Frankrijk (4-1 tegen Japan) en Servië, dat met 3-0 leidt tegen Rusland, zijn al zeker van een plaats bij de laatste acht.