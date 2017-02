Springruiter Van Asten tweede in Bordeaux

BORDEAUX - Springruiter Leopold van Asten heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux net naast de overwinning gegrepen. De veertigjarige Limburger eindigde met VdL Groep Zidane als tweede, achter de Fransman Julien Epaillard. De thuisrijder was met Quatrin de la Roque de snelste in de barrage, waaraan liefst negentien combinaties meededen.

Door ANP - 4-2-2017, 23:42 (Update 4-2-2017, 23:42)

Epaillard ging foutloos rond in 35,92 seconden en verdiende daardoor een cheque van ruim 50.000 euro en twintig punten voor het wereldbekerklassement. Van Asten liet de klok stoppen na 37,71 seconden, goed voor 31.000 euro en zeventien punten. Maikel van der Vleuten maakte met Verdi een springfout in de eerste omloop en was daardoor kansloos voor de prijzen.