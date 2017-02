Servië naar kwartfinale Davis Cup

ANP Servië naar kwartfinale Davis Cup

NIS - De Servische tennissers hebben zich zaterdagavond al verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Daviscup. Dankzij de zege in het dubbelspel staat Servië na twee dagen al op een beslissende voorsprong van 3-0 tegen Rusland.

Door ANP - 4-2-2017, 21:06 (Update 4-2-2017, 21:06)

Het Servische duo Viktor Troicki/Nenad Zimonjic rekende in het dubbelspel in vier sets af met Konstantin Kravtsjoek/Andrej Koeznetsov: 6-3 7-6 (3) 6-7 (5) 6-4. Dat was, na de zeges van Troicki en Novak Djokovic op vrijdag in het enkelspel, voldoende voor een niet meer te overbruggen voorsprong op de Russen.

De Serven ontmoeten in de kwartfinale Spanje of Kroatië, die na twee enkelspelen op 1-1 staan. Eerder plaatsten de tennissers van Frankrijk en Australië zich al vroegtijdig voor de kwartfinales.