Van der Poel verslaat Van Aert in Lille

LILLE - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zaterdag Wout van Aert een gevoelige nederlaag toegebracht. De Nederlands kampioen zegevierde in de Krawatencross in het Belgische Lille, de woonplaats van zijn aartsrivaal. Van der Poel sloeg in de slotronde een gaatje, dat wereldkampioen Van Aert niet meer dicht kreeg.

Door ANP - 4-2-2017, 16:23 (Update 4-2-2017, 16:23)

Van der Poel boekte zijn achttiende zege als prof. Hij zat er met bemodderd gezicht vrolijk bij na de finish. ,,Het was rijden op het scherpst van de snede en we reden af en toe schouder aan schouder op de smalle stroken. Gelukkig bleven we rechtop. Het is lekker om zo te winnen'', meldde Van der Poel op Sporza.

Lars van der Haar probeerde twee ronden voor het einde te ontsnappen. De Woudenberger nam afstand, maar hij werd voor vlak voor het ingaan van de laatste ronde ingelopen.