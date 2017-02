Jarige Quintana leider na ritzege bergop

ANP Jarige Quintana leider na ritzege bergop

LUCENA DEL CID - De Colombiaan Nairo Quintana heeft zaterdag de vierde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen en de leiderstrui veroverd. Het was een rit met aankomst bergop in Lucena del Cid, op een hoogte van 931 meter. Op zijn 27e verjaardag ging de renner van Movistar er vanaf de voet van de slotklim vandoor.

Door ANP - 4-2-2017, 16:03 (Update 4-2-2017, 16:03)

De Eritreër Merhawi Kudus, aan het begin van de klim nog heel even in het spoor van Quintana, bereikte als tweede de top net voor de Portugees Amaro Antunes. Wout Poels, vorig jaar winnaar in Valencia, werd vierde. Steven Kruijswijk finishte als achtste.

Quintana nam de leiderstrui over van de Belg Greg Van Avermaet, die in de finale de klimmers moest laten gaan. De Ronde van Valencia eindigt zondag.