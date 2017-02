Frankrijk en Australië al door in Daviscup

TOKIO - De tennissers van Frankrijk en Australië hebben zich zaterdag al vroegtijdig geplaatst voor de kwartfinales van de Daviscup. Beide landen kwamen door winst in het dubbelspel - Frankrijk in Tokio tegen Japan en Australië thuis in Melbourne tegen Tsjechië - op een niet meer te achterhalen 3-0-voorsprong.

Door ANP - 4-2-2017, 8:44 (Update 4-2-2017, 8:44)

Richard Gasquet en Gilles Simon hadden de Fransen vrijdag al met twee zeges in het enkelspel op voorsprong gezet. Zaterdag viel de beslissing in het dubbelspel waarin Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut te sterk bleken voor Yuichi Sugita en Yasutaka Uchiyama: 6-3 6-4 6-4.

Australië had debutant Jordan Thompson en Nick Kyrgios de enkelspelen zien binnenhalen, waarna op zaterdag Sam Groth en John Peers de wedstrijd uit de eerste ronde van het landentoernooi beslisten. Het Australische koppel won in drie sets (6-3 6-2 6-2) van Jan Satral en Jiri Vesely, waardoor de enkelspelen van zondag er niet meer toe doen.