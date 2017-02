Valse start Argentijnse tennissers

BUENOS AIRES - Argentinië is slecht begonnen aan de Davis Cup. De titelverdediger, die in november Kroatië in de eindstrijd had verslagen, verloor vrijdag in de eerste ronde van de wereldgroep tegen Italië beide enkelspelen.

Door ANP - 3-2-2017, 22:47 (Update 3-2-2017, 22:47)

Guido Pella moest op het gravel in Buenos Aires zijn meerdere erkennen in Paolo Lorenzi: 3-6 3-6 3-6. Daarna ging Carlos Berlocq in vier sets onderuit tegen Andreas Seppi: 1-6 2-6 6-1 6-7 (6). Leonardo Mayer en Diego Schwartzman zullen zaterdag het dubbelspel tegen Simone Bolelli en Seppi moeten winnen om Argentinië in de race te houden.

Kroatië staat na de eerste dag op gelijke hoogte tegen Spanje: 1-1. Franko Skugor zette Kroatië op voorsprong door van Pablo Carreno Busta te winnen: 3-6 6-3 6-4 4-6 7-6 (6). Ante Pavic wist het voorbeeld van zijn landgenoot niet te volgen. Roberto Bautista Agut zegevierde met 4-6 2-6 3-6.