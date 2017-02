Van Gerwen en Anderson in balans: 6-6

ANP Van Gerwen en Anderson in balans: 6-6

NEWCASTLE - Michael van Gerwen is lichtelijk in mineur begonnen aan de nieuwe editie van de Premier League Darts. 'Mighty Mike' moest in de openingsronde in Newcastle tegen zijn Schotse rivaal Gary Anderson genoegen nemen met een gelijkspel: 6-6. Het was zijn eerste remise na een serie van 45 overwinningen op de grote toernooien

Door ANP - 2-2-2017, 21:39 (Update 2-2-2017, 22:54)

Van Gerwen onttroonde Anderson begin dit jaar in Londen als wereldkampioen (7-3). Afgelopen zondag was hij de Schot opnieuw de baas in de finale van The Masters in het Engelse Milton Keynes (11-7). In Newcastle verspeelde de absolute nummer één van de wereld een voorsprong van 4-2. Bij 5-6 dreigde even een zeldzame nederlaag, maar in de laatste leg hield Van Gerwen het hoofd koel.

Raymond van Barneveld wist in Newcastle zijn eerste partij wel te winnen. De Haagse topdarter versloeg tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis op indrukwekkende wijze (7-5). De 32-jarige Brit leidde na vijf legs met 1-4. 'Barney' knokte echter knap terug en via 5-4 stelde hij alsnog zijn eerste overwinning veilig.

Prijzengeld

Jelle Klaasen, de derde Nederlander dit jaar in het veld van tien darters, sluit de eerste avond af met een partij tegen de Schot Peter Wright.

Het prijzengeld dit jaar in de Premier League bedraagt in totaal 825.000 pond (circa 960.000 euro). Voor de eindwinnaar, na de play-offs in Londen op 18 mei, ligt een winstpremie van 290.000 euro klaar. Het dartscircus doet op 16 maart Ahoy in Rotterdam aan voor de zevende speelronde.