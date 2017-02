Gefrustreerde Mourinho loopt boos weg

ANP Gefrustreerde Mourinho loopt boos weg

MANCHESTER - José Mourinho heeft zich na het teleurstellende gelijkspel van Manchester United tegen Hull City (0-0) weer eens beklaagd over de arbitrage. Volgens de Portugese manager deed de scheidsrechter woensdagavond op Old Trafford niets aan het tijdrekken van de tegenstander. ,,Dat kan ik Hull City niet verwijten, zij vechten tegen degradatie en elk punt is dan een bonus'', zei Mourinho. ,,Maar als we 35 tot 40 minuten per helft hebben gevoetbald, is dat veel.''

Door ANP - 2-2-2017, 9:31 (Update 2-2-2017, 9:31)

Rechtstreekse kritiek op de scheidsrechter uitte Mourinho niet. De Portugees weet maar al te goed dat hij dan weer een schorsing zou riskeren. Hij riep de Engelse pers wel op eens goed te kijken naar de arbitrale beslissingen. ,,Als ik er iets over zeg, word ik gestraft. Want voor mij gelden blijkbaar andere regels dan voor de andere managers. Jullie moeten niet aan mij vragen wat ik ervan vind, maar gewoon opschrijven wat je ziet.''

Toen een BBC-verslaggever in een tv-interview vroeg wat de scheidsrechter had moeten doen, beende Mourinho boos weg. ,,Als je niets van voetbal snapt, moet je niet met een microfoon in je handen staan'', beet hij de man nog toe.