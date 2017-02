Koplopers NBA op schot

ANP Koplopers NBA op schot

CLEVELAND - Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors hebben woensdagavond in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA allebei weer een royale overwinning geboekt. De Cavaliers van superster LeBron James versloegen Minnesota Timberwolves met 125-97, de Warriors van Stephen Curry waren Charlotte Hornets met 126-111 de baas. Cleveland gaat in het oosten aan kop met 33 zeges tegenover vijftien nederlagen, de ploeg uit Oakland leidt in het westen met 42 overwinningen en slechts zeven nederlagen.

Door ANP - 2-2-2017, 7:52 (Update 2-2-2017, 7:52)

Bij de 'Cavs' tekende James voor 27 punten en twaalf assists. Curry, die de vorige wedstrijd vanwege griep aan de kant was gebleven, liet met 39 punten blijken dat hij weer helemaal terug is bij de Warriors.

Boston Celtics won de confrontatie met het eveneens hoog geklasseerde Toronto Raptors (109-104), Miami Heat boekte tegen Atlanta Hawks de negende zege op rij: 116-93. Chicago Bulls won met 128-100 van Oklahoma City Thunder, waarbij Russell Westbrook eens geen 'triple-double' kon produceren. Westbrook kwam tot 28 punten, vijf rebounds en acht assists.