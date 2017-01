Bestuurder Davies niet meer welkom bij IAAF

MONACO - Voormalige topbestuurder Nick Davies mag nooit meer aan de slag bij de internationale atletiekfederatie IAAF. De atletiekfederatie kwam dinsdag tot deze beslissing omdat de Brit in 2013 tegen de Ethische Commissie van de IAAF gelogen zou hebben over een betaling aan hem van 30.000 euro. Davies was destijds hoofd communicatie onder IAAF-voorzitter Lamine Diack.

Door ANP - 31-1-2017, 21:15 (Update 31-1-2017, 21:15)

Davies is niet meer welkom bij de atletiekfederatie, maar mag wel werkzaam zijn in de sport zelf. De Ethische Commissie kwam tot die uitspraak omdat er geen bewijzen zouden zijn dat Davies zich schuldig had gemaakt aan corruptie rondom het Russische dopingschandaal in de atletiek. De Brit heeft daarnaast schuld bekend en toegegeven dat hij ,,karakterloos'' zou hebben gehandeld.

De IAAF maakte verder bekend dat de schorsing van Jane Boulter-Davies, de echtgenote van Davies, en van Pierre-Yves Garnier afgelopen zijn en dat beide weer aan het werk kunnen voor de atletiekfederatie.