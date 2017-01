Primeur voor Strasser in parallel-slalom

STOCKHOLM - De Duitse skiër Linus Strasser heeft dinsdag voor het eerst in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd op zijn naam geschreven. De 24-jarige Duitser won de wereldbeker parallel-slalom in Stockholm en greep daarmee bovendien zijn kans zich alsnog de kwalificeren voor het WK ski volgende week in het Zwitserse St. Moritz.

Door ANP - 31-1-2017, 19:50 (Update 31-1-2017, 19:50)

Strasser stond in de finale van de wedstrijd, die volgens het knock-outsysteem wordt gehouden, tegenover de Fransman Alexis Pinturault en was hem over twee runs de baas. De Zweed Mattias Hargin werd derde voor de Brit Dave Ryding.

Bij de vrouwen ging de zege in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen naar de regerend wereldkampioene Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse klopte in de finale de Slowaakse Veronika Velez Zuzulova. De Noorse Nina Løseth won de strijd om het brons van de Zweedse Frida Hansdotter.