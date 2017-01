Balentien en Jurrjens versterken honkbalteam

NIEUWEGEIN - Bondscoach Hensley Meulens heeft opnieuw twee spelers met ervaring op Major League-niveau kunnen toevoegen aan de Nederlandse selectie. 'Homerunkoning' Wladimir Balentien en werper Jair Jurrjens nemen met 'Team Kingdom of the Netherlands' deel aan de World Baseball Classic (WBC) in maart in Zuid-Korea.

Door ANP - 31-1-2017, 16:32 (Update 31-1-2017, 16:32)

Eerder al zegden tophonkballers Andrelton Simmons, Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Jurickson Profar, Rick van den Hurk en Xander Bogaerts toe te zullen meedoen aan het prestigieuze evenement, dat eens in de vier jaar wordt gespeeld.

Jurrjens zal zich met het Koninkrijksteam in februari voorbereiden op de WBC tijdens een trainingskamp in Arizona. Balentien sluit een maand later in Zuid-Korea aan. Oranje komt bij de WBC uit in groep A en speelt in Seoul op 7, 8 en 9 maart tegen achtereenvolgens Zuid-Korea, Taiwan en Israël.