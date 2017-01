Amerikaans avontuur voor Medunjanin

ANP Amerikaans avontuur voor Medunjanin

TEL AVIV - Haris Medunjanin gaat op avontuur in de Verenigde Staten. De 31-jarige Bosnische international, die opgroeide in Nederland en doorbrak bij AZ, kreeg van technisch directeur Jordi Cruijff toestemming te vertrekken bij Maccabi Tel Aviv. Het contact van Medunjanin bij de Israëlische club zou komende zomer aflopen.

Door ANP - 31-1-2017, 15:35 (Update 31-1-2017, 15:35)

,,We wilden hem deze kans in deze fase van zijn carrière niet ontnemen'', zei Cruijff dinsdag. Medunjanin ondertekende een contract voor drie jaar in de Major League Soccer (MLS). De spelmaker wilde dinsdag nog niet vertellen voor welke club hij gaat spelen, maar vermoedelijk gaat het om Philadelphia Union, de club van technisch directeur Earnest Stewart. Medunjanin won eerder dit seizoen in de Europa League met Maccabi Tel Aviv bij zijn oude club AZ (1-2).