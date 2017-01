Theo Bos door als baanrenner

ANP Theo Bos door als baanrenner

HIERDEN - Theo Bos richt zich de komende jaren opnieuw op de baan. De 33-jarige voormalig wereldkampioen op de sprint, keirin en kilometer heeft zijn zinnen gezet op het komende WK in april in Hongkong. De Hierdenaar mikt dan op de kilometer. ,,Ik wil mijzelf op en top voorbereiden voor de kilometer, waar ik om de medailles wil gaan strijden'', meldde hij dinsdag in een persbericht van zijn nieuwe ploeg BEAT Cycling.

Door ANP - 31-1-2017, 13:44 (Update 31-1-2017, 14:07)

Bos keerde vorig jaar terug op de piste, na een periode van zes jaar op de weg waarin hij veertig overwinningen bij elkaar fietste. Als baanrenner veroverde hij zilver op de Olympische Spelen van Athene in 2004 en behaalde hij vijf wereldtitels. Zijn rentree op de baan werd niet meteen een succes, hoewel hij zich wist te kwalificeren voor de Spelen van Rio 2016. Daar vertolkte Bos een bijrol.

De renner heeft zich aangesloten bij de BEAT Cycling Club, dat tot een professionele baanploeg wil uitgroeien. Bos is om die reden ook ambassadeur van de ploeg. ,,Persoonlijk heb ik mijn zinnen voor de komende jaren opnieuw op de baan gezet en heb ik de ambitie om voor de medailles te gaan. Daarnaast wil ik ook verantwoordelijkheid nemen om te werken aan de continuïteit van de baansport en deze naar een hoger niveau te tillen via een professionele baanploeg'', lichtte Bos toe.

Mede-oprichter Geert Broekhuizen is er trots op dat hij de topsprinter heeft kunnen aantrekken. ,,Theo is een renner met veel ervaring op de weg en baan en heeft een geweldige uitstraling in de mondiale wielersport. We hebben de ambitie een professionele baanploeg vanuit een clubstructuur te realiseren.''