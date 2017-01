Stoner verrast in eerste training MotoGP

ANP Stoner verrast in eerste training MotoGP

SEPANG - Motorcoureur Casey Stoner heeft maandag het veld in de MotoGP verrast in de eerste officiële training van het jaar. De Australiër was op een Ducati de snelste op het circuit van Sepang in Maleisië. Hij troefde erkende hardrijders als Andrea Dovizioso, Valentino Rossi en Marc Márquez af.

Door ANP - 30-1-2017, 17:25 (Update 30-1-2017, 17:25)

Stoner heeft een bijzondere positie. De tweevoudig wereldkampioen is een aantal jaren geleden gestopt als wedstrijdrijder, maar heeft bij Ducati de rol van testrijder. Op die Italiaanse machine kan de Australiër zich nog prima meten met de wereldtop.

Dovizioso, de kopman van Ducati, klokte maandag de tweede tijd. Hij was 0,115 langzamer dan Stoner. Maverick Viñales, nieuw bij Yamaha, zette de derde tijd neer. Jorge Lorenzo, die Yamaha heeft verruild voor Ducati, moest duidelijk nog wennen aan zijn nieuwe motor. De oud-wereldkampioen reed slechts de zeventiende tijd.

De eerste grandprix in de MotoGP is op 26 maart in Qatar.