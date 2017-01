Farah toch welkom in VS

LONDEN - De Britse topatleet Mo Farah mag vanuit zijn trainingskamp in Ethiopië gewoon naar de Verenigde Staten reizen. Het ministerie van Buitenlands Zaken in Washington heeft hem die verzekering gegeven. De maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump om onder anderen mensen uit Somalië geen toegang te verschaffen tot de Verenigde Staten, is niet van toepassing op de viervoudig olympisch kampioen.

Door ANP - 30-1-2017, 16:44 (Update 30-1-2017, 16:44)

Farah, die in Somalië is geboren, schreef zondag vol ontzetting op Facebook over de maatregel van Trump. ,,Op 1 januari ben ik door de Engelse koningin geridderd, en nu voelt het alsof president Trump van mij een buitenaards wezen heeft gemaakt'', schreef de specialist op 5000 en 10.000 meter.

Farah woonde de afgelopen zes jaar in de Verenigde Staten met zijn gezin. ,,Ik heb mijn vier kinderen opgevoed in de plaats die ze als hun thuis zien. En nu wordt ons verteld dat we niet welkom meer zijn''.

Het ministerie van Buitenlands Zaken zocht uit hoe het zat en berichtte Farah maandag dat hij wel naar de VS mag. De atleet reageerde volgens zijn woordvoerder opgelucht.