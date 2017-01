Spanje begint Daviscup zonder Nadal

MADRID - De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft zich maandag afgemeld voor de eerste ronde van de Daviscup. De dertigjarige Mallorcaan is toe aan rust na een zware maand in Australië. Nadal begon daar zijn seizoen in Brisbane en drong vervolgens op de Australian Open door tot de finale, waarin hij zondag moest buigen voor zijn oude rivaal Roger Federer.

Door ANP - 30-1-2017, 13:21 (Update 30-1-2017, 13:21)

De Spaanse teamcaptain Conchita Martinez had Nadal opgenomen in haar selectie voor het duel van komend weekeinde met Kroatië in de eerste ronde van de wereldgroep. Hij wordt vervangen door Feliciano López. ,,Rafa heeft tijd nodig om te herstellen'', zei Martinez. ,,In de volgende ronde is hij er weer bij.'' Nadal neemt over twee weken deel aan het ABN AMRO-toernooi van Rotterdam.

Bij Canada haakte kopman Milos Raonic met een spierblessure af. Raonic, die sinds kort wordt begeleid door Richard Krajicek, liep die kwetsuur in Melbourne op tijdens de verloren kwartfinale tegen Nadal. Canada neemt het vanaf vrijdag op tegen Groot-Brittannië, dat in principe zonder Andy Murray naar Ottawa komt.